River anunció que no se presentará a jugar ante Atlético Tucumán

Desde Núñez ya habían intentado en las últimas horas postergar el arranque de la Copa Superliga, los jugadores de Banfield y Gimnasia estaban dispuestos a no presentarse pero, finalmente, jugaron.

El plantel de River decidió no presentarse ante Atlético Tucumán y la medida tuvo el aval del cuerpo técnico conducido por Marcelo Gallardo.

“Con esta medida, el Club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución”, agrega el comunicado.

“En cuanto al fútbol profesional, el Club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores”.

En tanto, el arquero Cristian Lucchetti, capitán y referente de Atlético Tucumán, dejó en clara la postura del Decano respecto al encuentro con River, luego del comunicado del Millonario afirmando que no se presentarán a jugar el duelo correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Superliga como medida de prevención por el coronavirus.

"La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar. ¿Qué ganás? Desde la lógica, la coherencia, no se ha hecho nada", afirmó el Laucha.

"Nos adherimos a lo que está haciendo River, que es lo más lógico. Después, si los tres puntos son para uno o para otro, está al margen", agregó. Además, contó su situación personal: "Soy diabético. Mis hijas me pedían que no viajara. Estamos hablando de esto, que va más allá de un partido de fútbol. Tomemos consciencia de que es un tema delicado".

Luego, criticó a todos los organizadores responsables del certamen: "No hay coherencia en nada. Dentro de todo, somos los protagonistas. El show tiene que continuar, la pelotita tiene que seguir rodando. Lo más lógico hubiera sido convocar a una reunión de capitanes, que pudiéramos opinar. Eso no se hizo. Esto es minuto a minuto. Leemos las noticias, nos enteramos al bajar del avión que se suspendía la Superliga, después que se jugaba. Es un mar de dudas de todos lados: Superliga, AFA, Agremiados, los médicos".