River le ganó 3-1 a Lanús y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura. El Millonario se impuso con dos goles de Thiago Almada y otro de Tobías Andrada. Había igualado transitoriamente Ramiro Carrera.

El encuentro comenzó de manera favorable para el elenco de Núñez. Tras una falta de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi, el juez Pablo Dóvalo, tras unos segundos, sancionó penal. El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue Almada, que no dudó y decretó el 1-0 con un tiro rasante en dirección contraria a la que se había arrojado Nahuel Losada.

Tras eso, el Granate emparejó las acciones y llevó peligro al arco local. Primero, Alan Wlk llegó hasta dentro del área y se encontró con una gran tapada de Santiago Beltrán. Pero el visitante iba a encontrar recompensa pocos minutos después cuando Carrera culminó con un fuerte remate. Los primeros 45 minutos finalizaron 1-1.

El inicio del complemento mostró un duelo trabado, sobre todo en la mitad de la cancha, pero con River intentando manejar el balón. El punto de inflexión llegó a los 23 minutos del segundo tiempo. Almada se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y estrelló el balón en el travesaño. Para fortuna de los dirigidos por Leonardo Ponzio, el rebote le cayó a Tobías Andrada, que definió de primera y puso el 2-1.

El elenco visitante salió en busca del empate y estirar el alargue, lo que dejó espacio en el fondo. Y eso lo aprovechó muy bien Andrada sobre el final del juego cuando manejó un contraataque de manera ejemplar, aprovechó que Sebastián Driussi arrastró las marcas y habilitó a Almada, que puso el 3-1 final ante la salida de Losada.

De este modo, River selló su pase a cuartos de final del Torneo Clausura y jugará ante Instituto, que venció 2-1 a Huracán. En consecuencia, deberá viajar a Córdoba para buscar el pase a las semifinales.