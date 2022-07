Después varios golpes, River buscará enderezar el rumbo este miércoles cuando enfrente a Barracas Central, desde las 21.30, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), será transmitido en vivo por TyC Sports.



Cómo llega River al partido con Barracas Central por la Copa Argentina

El Millonario, que accedió a esta instancia luego de aplastar 5-0 a Laferrere en Salta, llega al encuentro con el Guapo con un andar irregular y en deuda desde lo futbolístico: viene de caer 2-0 con Godoy Cruz el último domingo, tras la eliminación en octavos de final de la Copa libertadores, y hace cuatro partidos que no conoce la victoria.

Por eso, Marcelo Gallardo tiene la idea de mover algunas piezas en el equipo con el objetivo de revertir este presente. En primer lugar, sin Enzo Pérez por lesión (se desgarró el isquiotibial derecho), Bruno Zuculini será el encargado de tomar la posta en el centro del mediocampo.



Las otras dos modificaciones que analiza el DT tienen que ver netamente con una cuestión táctica y de rendimientos. Leandro González Pirez dejará el once de River y en su lugar jugará Jonatan Maidana, quien se perdió el duelo con el Tomba por estar suspendido; mientras que Esequiel Barco volverá a estar desde el arranque, aunque resta definirse si lo hará por José Paradela o Braian Romero.



Por su parte, Barracas Central se metió en 16avos de final de la Copa Argentina gracias a la goleada por 4-1 a Acassuso en el debut, y arriba envalentonado al choque con River tras dos triunfos en fila: le ganó 2-1 a San Lorenzo y el fin de semana superó 2-0 a Talleres en Córdoba.



De esta manera, en principio Alfredo Berti mantendría la base de los futbolistas que lo hicieron el sábado pasado en el Estadio Mario Alberto Kempes, aunque dependerá que cómo evolucionen físicamente.



El ganador del choque entre River y Barracas Central deberá enfrentar a Defensa y Justicia, que venció 1-0 a Argentinos Juniors el último miércoles en la cancha de Gimnasia.



La probable formación de River vs. Barracas Central, por la Copa Argentina

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, José Paradela o Braian Romero, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.



La probable formación de Barracas Central vs. River, por la Copa Argentina

Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Carlos Arce, Facundo Mater; Juan Manuel Vázquez, Iván Tapia, Neri Bandiera; Bruno Sepúlveda. DT: Alfredo Berti.