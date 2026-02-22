Desde las 19:15 horas, River juega frente a Vélez en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Se juega en el estadio José Amalfitani, de la localidad de Liniers.

A los minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini cumplió con la ley de ex: sacó un remate rasante desde afuera del área que pegó en la base del palo e ingresó para el 1-0.