River cae ante Velez y profundiza el mal momento de Gallardo
Tras la victoria ajustada por la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo busca sumar una nueva victoria en el Torneo Apertura frente a Vélez para tomar respiro. Seguí las incidencias en vivo.
Desde las 19:15 horas, River juega frente a Vélez en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Se juega en el estadio José Amalfitani, de la localidad de Liniers.
A los minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini cumplió con la ley de ex: sacó un remate rasante desde afuera del área que pegó en la base del palo e ingresó para el 1-0.
