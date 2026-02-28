River Plate tuvo hoy su primer Zoom con Eduardo “Chacho” Coudet como paso clave para suceder a Marcelo Gallardo. Participaron Coudet (desde España), su representante Christian Bragarnik, el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. “Todo en sintonía”, según fuentes.

Ayer ya hubo contacto inicial entre Bragarnik, Di Carlo y Francescoli para mostrar interés. No está cerrado al 100%, pero se espera definición en la semana. Coudet es el principal candidato para el cargo.

Tras la sensible partida de Marcelo Gallardo, la dirigencia ha actuado con celeridad para garantizar la continuidad de un proyecto deportivo competitivo.

El Acuerdo Estratégico

La gestión encabezada por la comisión directiva ha logrado finalizar con éxito las negociaciones para que el "Chacho" asuma las riendas del primer equipo.

El acuerdo estipula que Eduardo Coudet firmará un contrato que lo ligará a la institución de Núñez hasta diciembre de 2027, apostando por un proceso de mediano plazo.

El entrenador tiene previsto emprender su viaje de regreso a la Argentina este mismo miércoles. Se espera que, tras su llegada, proceda a la rúbrica formal del documento y sea presentado oficialmente ante la prensa durante el transcurso de la semana entrante.

Situación con el Deportivo Alavés: A pesar de las desmentidas iniciales —motivadas por una cuestión de ética profesional hacia su actual club en España—, la salida del entrenador es un hecho. Dado que no existe una cláusula de rescisión automática, River Plate deberá abonar una compensación económica al club vasco para liberar al técnico de sus funciones actuales.

Contexto de la Sucesión Técnica

La llegada de Coudet se produce en un momento de transición crítica tras la decisión de Marcelo Gallardo de alejarse del club luego del encuentro disputado ante Banfield. La elección de Coudet responde a la búsqueda de un perfil con identidad ligada a la institución y una propuesta futbolística audaz que guarde sintonía con la historia del "Millonario".

Reestructuración del Área Deportiva

En paralelo a la contratación del director técnico, la dirigencia se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con Santiago Solari. El actual integrante de la estructura del Real Madrid es el principal candidato para asumir el rol de Director Deportivo, lo que significaría una renovación integral en la toma de decisiones futbolísticas del club.

Este movimiento representa no solo un cambio de nombres, sino el inicio de una nueva etapa que busca capitalizar la experiencia internacional de Coudet y la jerarquía institucional de figuras como Solari.

Fuente: Noticias Argentinas