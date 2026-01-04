El defensor uruguayo del Flamengo de Brasil, Matías Viña, es nuevo refuerzo de River que adquirió sus servicios a préstamo por un año y con una obligación de compra de la mitad de su ficha.

El tres veces campeón de la Copa Libertadores de América viajará esta tarde de Rio de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, en horas del lunes, emprender vuelo hacía la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde River está realizando la pretemporada.

Sin lugar en Flamengo y opacado por Alex Sandro y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo, el defensor aceptó sumarse al ´Millonario´ con el objetivo de realizar un buen semestre individual que le haga ganarse un lugar entre los 26 jugadores que el entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, eligirá para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el ´Bolso´ hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares.

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y el Sassuolo.

Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.