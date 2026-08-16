River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años de historia y pudo cortar la racha de seis derrotas consecutivas por torneos AFA, al imponerse por 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Monumental, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que el enganche Ángel Correa sentenció el triunfo a los 43 minutos del complemento, de penal.

Con el triunfo, el “Millonario” sumó sus primeros puntos en el certamen y alcanzó el anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero sigue liderando el grupo con 12 puntos.

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{En la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Coudet recibirán a Vélez el domingo 23 de agosto desde las 19.15, mientras que el “Bicho” de La Paternal volverá a jugar como visitante ante Lanús, el lunes 24 a las 21.15.

El encuentro tuvo una primera jugada de riesgo en el primer minuto, cuando una pelota larga por derecha habilitó la carrera de Ángel Correa; el enganche enganchó para eludir a un rival pero no alcanzó a rematar antes del achique del arquero Brayan Cortés.

La primera participación de frente al arco del recientemente incorporado Thiago Almada llegó a los 13 minutos: recibió por izquierda, recortó para la pierna diestra y sacó un disparo bajo que fue bloqueado por un defensor.

A los 17 minutos respondió Argentinos con un pase en cortada por derecha para Hernán López Muñoz, cuyo remate al segundo palo se fue ancho. Ocho minutos más tarde, Tomás Molina ganó una serie de rebotes cerca del área e intentó rematar, pero su tiro no tuvo precisión.

A los 27, un tiro libre al primer palo fue ganado de cabeza por Lucas Martínez Quarta, que no pudo direccionar bien su remate hacia el poste izquierdo de Cortés.

River había comenzado mejor el partido, con insinuaciones y algunos ataques que eran desbaratados en la puerta del área grande, aunque con el correr de los minutos fue mostrando la mediocridad de sus últimas fechas: un Almada inconexo y un juego que fue decayendo.

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Argentinos, por su parte, sumó algunos remates en la primera mitad y tuvo momentos de posesión y distribución, pero le costó entrar al área rival.

Cuando ya iban 36 minutos del primer tiempo, Montiel aprovechó un rebote tras un disparo tapado de Almada, apareció como delantero y definió suave contra un palo para marcar el tan ansiado primer gol de River en el Torneo Clausura 2026.

La primera llegada del complemento fue de la visita: a los seis minutos, Alan Lescano levantó la pelota para que se desprenda López Muñoz, cuyo remate impactó en el travesaño.

River no pudo generar peligro hasta los 31 minutos, cuando un córner muy pasado habilitó un cabezazo de Nicolás Otamendi que dio en el palo izquierdo de Cortés.

En el minuto 42 del segundo tiempo, tras la revisión del VAR, se sancionó penal por una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa en una incursión por el costado izquierdo del área.

Ángel Correa se hizo cargo de la pena máxima que él mismo había recibido y, con un derechazo potente y centralizado, superó a Cortés y estableció el 2-0 definitivo.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Fecha 5.

Zona B.

River – Argentinos Juniors.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Echavarría.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 36m. Gonzalo Montiel (R).

Gol en el segundo tiempo: 43m. Ángel Correa de penal (R).

Cambio en el segundo tiempo: 6m. Giovanni González por Gonzalo Montiel (R); 15m. Gabriel Florentín por Kevin Gutiérrez (A) y Facundo Jainikoski por Emiliano Viveros (A); 17m. Fausto Vera por Joaquín Freitas (R) y Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán (R); 24m. Iván Morales por Nicolás Oroz (A); 37m. Lautaro Rivero por Tobías Andrada (R) y Tomás Galván por Thiago Almada (R); 37m. Matías Giménez por Hernán López Muñoz (A) y Diego Porcel por Francisco Álvarez (A).

AgenciaNA