El debut de River en la Copa Sudamericana marcará este miércoles el regreso del equipo de Núñez a una competencia que no disputaba desde hace más de una década. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet visitará a Blooming de Bolivia por la primera fecha del Grupo H, en un inicio que genera expectativa por el presente del plantel.

El partido se jugará desde las 21:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas y contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, mientras que el VAR estará a cargo de David Rodríguez. El encuentro podrá verse en vivo a través de DSports, que tendrá a su cargo la transmisión del compromiso.

El equipo argentino llega con confianza a este estreno, luego de sumar cuatro victorias consecutivas desde la llegada de Coudet. Además, en el Torneo Apertura se ubica en la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, lo que refleja un momento favorable en la temporada.

Un regreso con antecedentes importantes

La participación de River en esta edición de la Copa Sudamericana tiene un valor especial, ya que se trata de su primera presencia en el certamen desde 2015, cuando alcanzó las semifinales.

El recuerdo más destacado en esta competencia se remonta a 2014, año en el que el equipo logró el título tras una campaña que incluyó la eliminación de Boca en semifinales y la consagración ante Atlético Nacional.

Ese antecedente vuelve a posicionar al club entre los equipos con historia en el torneo, en un contexto donde buscará ser protagonista desde el inicio.

El presente del rival

Blooming llega a este partido tras superar la fase previa del torneo y con buenos resultados recientes en el ámbito local. El equipo boliviano viene de una victoria contundente en su liga, lo que refuerza su confianza de cara al debut.

El conjunto dirigido por Mauricio Soria intentará aprovechar su condición de local para sumar en el inicio del grupo, en un duelo que representa una exigencia ante un rival con recorrido internacional.

El cruce ante River aparece como una prueba importante para medir sus aspiraciones en la competencia.

Probables formaciones

Para este encuentro, River podría formar con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

En tanto, Blooming alinearía a Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.