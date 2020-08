¿River - Depro en octubre? La Copa Argentina 2020 rearma su calendario

La Asociación del Fútbol Argentino, encargada de la organización, tiene un plan principal en el que aprovecharía las fechas FIFA, en las que a su vez habría partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, para avanzar con el desarrollo de las primeras etapas de la competición.

Entonces, los cruces que faltan disputarse de los 32avos de final se disputarían durante octubre (Defensores de Pronunciamiento tiene que enfrentar a River), mientras que los 16avos serían en la misma ventana pero de noviembre. Después de ello, la idea es que quedan resueltos los emparejamientos para la etapa definitoria.

Los octavos (con posible River-Boca), los cuartos, las semifinales y la gran final, a su vez, se disputarían en el verano de 2021, entre enero y febrero, para que el campeón tenga la oportunidad de jugar la próxima Libertadores a partir de marzo.

Los cruces que faltan jugarse de los 32avos de final

Temperley vs. Deportivo Riestra

Talleres vs. Atlético de Rafaela

San Martín (SJ) vs. San Martín (T)

Defensa y Justicia vs. Estudiantes (BA)

Tigre vs. Alvarado

Newell's vs. Sportivo Peñarol (SJ)

Arsenal vs. Huracán Las Heras

Estudiantes (RC) vs. Chaco For Ever

Vélez vs. Camioneros

Rosario Central vs. Boca Unidos

Godoy Cruz vs. JJ Urquiza

Racing vs. Sportivo Belgrano (SF)

San Lorenzo vs. Liniers

Independiente vs. Villa Mitre (BB)

Boca vs. Claypole,

Defensores de Belgrano vs. Almirante Brown

Atlético Tucumán vs. Comunicaciones

River vs. Defensores de Pronunciamiento

Huracán vs Estudiantes (SL)

Atlanta vs. Villa San Carlos

Lanús vs. Real Pilar

Colón vs. Cipolleti

Banfield vs. Güemes (SdE)

Los equipos que ya avanzaron a los 16avos de final

Sarmiento (vs. Douglas Haig)

Talleres (RdE) (vs. Aldosivi)

Patronato (vs. Instituto)

Gimnasia (vs. Sportivo Barracas)

Dock Sud (vs. Unión)

Argentinos (vs. Cañuelas)

Laferrere (vs. Estudiantes)

San Telmo (vs. Central Córdoba SdE)

Deportivo Madryn (vs. Platense)