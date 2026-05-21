River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana, del cual se aseguró el primer lugar.

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el ´Millonario´, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H.

En lo pronto, el equipo de Mancini enfrentará a Vasco da Gama, el domingo desde las 20.30 en el estadio Sao Januario, por la fecha 17 del Brasileirao.