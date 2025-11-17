En el marco de la última jornada del Torneo Clausura, Vélez y River Plate empataron 0-0 en el estadio José Amalfitani. De esta manera, el Millonario complicó su presencia en la próxima Copa Libertadores y sigue sin reencontrarse con la victoria. Vale resaltar que ambos equipos están clasificados a los octavos de final del certamen.

El cuadro de Marcelo Gallardo salió a disputar el encuentro notablemente enchufado, al punto de que protagonizó tres llegadas de peligro en los primeros compases. Sin embargo, con el correr de los minutos, Vélez se asentó en el terreno de juego y equiparó el desarrollo. Incluso, el equipo de Guillermo Barros Schelotto dominó el transcurso en el último cuarto de hora y creó importantes ocasiones de gol.

El complemento se desarrolló con un juego considerablemente dinámico. Ambos elencos generaron múltiples situaciones de peligro e hicieron trabajar a los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani. No obstante, el marcador se mantuvo en cero. El equipo de Gallardo arrastra cuatro partidos al hilo sin convertir.

Este resultado deja a River con escasas posibilidades de meterse a la próxima Copa Libertadores. Al quedar cuarto en la tabla anual, el Millonario deberá esperar que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeón del Torneo Clausura para tomar el cupo que otorga un puesto en el repechaje del certamen internacional.

Sin embargo, Racing podría superarlo si vence a Newell’s en Rosario por una diferencia mayor a cinco goles, algo que truncaría casi por completo las aspiraciones del cuadro de Núñez, que estaría obligado a coronarse campeón del Clausura.

Por su parte, Vélez quedó cuarto en la zona B con 26 unidades y jugará los octavos de final en condición de local, mientras que River quedó sexto, con 22.