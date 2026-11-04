La derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico exacerbó el clima de tensión de la directiva del Millonario con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente del club, Stéfano Di Carlo, decidió hablar este miércoles tras los tuits que publicó el mismo domingo minutos después de la derrota en la Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura y anunció que pidieron que Nicolás Ramírez no dirija más al equipo.

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores”, repitió en una nota con Mariano Closs en el programa F12 que se emite por ESPN. “Todos lo hemos visto: fue un arbitraje desastroso. Después siempre los errores propio y la lógica autocrítica que debemos hacer, pero también una mirada muy negativa de Ramírez, que además es un muy mal árbitro. Alguien que, en mi opinión, fue decididamente a complicar el partido. Y después con factores adicionales que siempre están en la dinámica arbitral que diseña AFA. Nada que no sepamos”, sentenció.

“Es una descripción de la realidad. Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. Ya no es este partido, son los Superclásicos del 2024, 2025, 2026... Hemos pedido concretamente eso por nota ayer”, confesó. Por otra parte, desligó de cualquier tipo de responsabilidad a Nicolás Otamendi, quien fue muy duro contra el arbitraje y las autoridades de AFA, respecto a un posible acercamiento con Claudio Tapia por su relación como ex campeón del mundo con la selección argentina: “No es su responsabilidad”.

“¿Si creo que así y todo se animan con River? Sí. Creo que inclusive es una decisión porque es ejemplificador. Uno conversa con la mayoría de los presidentes de los clubes y la mayoría está en desacuerdo. La gran mayoría. Obviamente nadie lo dice. ¿Por qué un montón no se expresan? Porque justamente cuando ven que le hacen esto a River, que es River y tiene el volumen que tiene, y la incidencia que tiene en la agenda nacional, es ejemplificador. Vos sos el presidente de un equipo que no es River y decís: ‘Bueno, si le hacen esto a River, de ahí para abajo me van a destrozar. Entonces me quedo en silencio’“, planteó Di Carlo.

“Es ejemplificar. Es aleccionar, desde una cosa que está mal, que es lo arbitral, para disciplinar dirigentes”, fue su contundente análisis. El directivo aseguró que “un montón” de dirigentes del fútbol argentino están en la misma línea que River: “Son muchísimos, yo les aseguro que son muchísimos. Los dirigentes de los clubes son gente muy lógica. Porque además hay otra cuestión: esto es una ofensa, es ofensivo. Esto ofende el trabajo que cada dirigente hace en su club”.

El directivo que ganó las elecciones presidenciales en noviembre del 2025 aseguró que la posición que toma River Plate después de “mucho tiempo” y “aguantar muchas situaciones”. “Hubo muchas situaciones que intentamos administrar con mucha prudencia durante mucho tiempo. Estoy como presidente hace un año, pero la administración del club soy parte de este proceso desde hace 13 años y convivimos con un montón de estas situaciones hace mucho tiempo. Las administramos con responsabilidad y cuidado, pero en algún momento tenés que salir y advertir”, argumentó.