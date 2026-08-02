River enfrenta a Rosario Central por el Torneo Clausura y busca dejar atrás su mal momento
El Millonario no ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y el entrenador es cuestionado por los hinchas. El partido empezará hoy a las 19.15 en el Monumental.
El River de Eduardo Coudet arrancó muy mal el semestre. El Millonario perdió sus tres primeros compromisos luego del parate por el Mundial y necesita reencontrarse con la victoria cuanto antes. Este domingo, ante su gente, recibirá a Rosario Central con el objetivo de cortar su mala racha.
El CARP llega tras recibir golpazo tras golpazo. Tras quedar afuera de la Copa Argentina (cayó 3-1 ante Aldosivi), se estrenó en el Clausura con una derrota 1-0 ante Barracas en el Monumental y posteriormente volvió a caer por la mínima ante Gimnasia en La Plata.
Ahora tendrá enfrente a un Canalla que también está necesitado, dado que solo sumó un punto (cayó 2-1 ante Belgrano en su debur y viene de igualar 0-0 ante Racing en Rosario) y que también va por su primera victoria en el campeonato.
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y dará comienzo a las 19:15hs. Además, se podrá ver en vivo por las pantallas de ESPN Premium.
Los convocados de River para jugar ante Central
Santiago Beltrán
Ezequiel Centurión
Gonzalo Montiel
Gabriel González
Lucas Martínez Quarta
Nicolás Otamendi
Rivero
Lucero
Fabricio González
Moreno
Silva
Vera
Galván
Meza
Lautaro Pereyra
Correa
Freitas
Rafael Borré
Lucas Beltrán
Facundo Colidio
Fuente: TN / Olé