River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Millonario” sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición, mientras que el equipo que dirige Javier Sanguinetti quedó anteúltimo en su grupo con 11 unidades y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Leonardo Ponzio se enfrentará ante el quinto clasificado de la zona A, con cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.

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River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Millonario” sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición, mientras que el equipo que dirige Javier Sanguinetti quedó anteúltimo en su grupo con 11 unidades y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Leonardo Ponzio se enfrentará ante el quinto clasificado de la zona A, con cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.