River le ganó a Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura y ya piensa en los playoffs
Ads
Ads
En caso de que Belgrano no gane por cinco o más goles, el “Millonario” será local en los octavos de final.
River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.
El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.
Con el triunfo, el “Millonario” sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición, mientras que el equipo que dirige Javier Sanguinetti quedó anteúltimo en su grupo con 11 unidades y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.
En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Leonardo Ponzio se enfrentará ante el quinto clasificado de la zona A, con cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.
Puede interesarte
River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.
Con el triunfo, el “Millonario” sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición, mientras que el equipo que dirige Javier Sanguinetti quedó anteúltimo en su grupo con 11 unidades y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.
En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Leonardo Ponzio se enfrentará ante el quinto clasificado de la zona A, con cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.
Síntesis del partido:
Torneo Clausura 2026.
Zona B.
Fecha 16.
Aldosivi 0 - 2 River
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Bryan Ferreyra.
VAR: José Carreras.
Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Agustín Palavecino, Nicolás Gaitan, Alan Sosa; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Goles en el segundo tiempo: 30m. Lucas Beltrán de penal (R), 45m. Ángel Correa (R).
Cambios en el segundo tiempo: 21m. Sebastián Driussi por Tomás Galván (R); 32m. Bautista Dadín por Nicolás Gaitán (A); 36m. Francisco Ortega por Marcos Acuña (R), Lucas Silva por Santiago Espíndola (R) y Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán (R); 41m. Federico Laurelli por Braian Cufré (A), Elías López por Santiago Moya (A) y Felipe Anso por Lucas Castro (A); 46m. Mauro Arambarri por Tobías Andrada (R).