Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, además de iniciar el nuevo torneo con victoria, estiró una curiosa racha ante Barracas, ya que le ganó siete de los ocho encuentros que disputaron desde el ascenso del "Guapo".

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una grosera mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.

Para el complemento, River mantuvo el dominio con autoridad y pudo, finalmente, romper el cero en la cancha de Barracas: un centro fenomenal de Juanfer Quintero a los 14 minutos le dio la posibilidad a Montiel de meter un cabezazo fuerte con la frente para el 1 a 0 de River.

Para el final, River persistió con el asedio, aún con la ventaja, pero se fue incomodando y le ganaron los nervios para poder cerrar el partido con tranquilidad.

-Síntesis del partido-

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Fernando Berón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el segundo tiempo: 14m Gonzalo Montiel (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Giuliano Galoppo por Vera (R); 16m Ian Subiabre por Colidio (R); 27m Maximiliano Puig por Barrios (BC); Ivan Guaraz por Miloc (BC); 28m Manuel Duarte por Porra (BC); 30m Maximiliano Salas por Quintero (R); Santiago Lencina por Galván (R); 37m Enzo Taborda por Tapia (BC); Yonatthan Rak por Tobio (BC).

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Fuente: NA