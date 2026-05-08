River comenzó en ventaja con gol del volante Maximiliano Meza, a los 13 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Matías Núñez igualó el partido de penal en 31 minutos y el delantero Maximiliano Salas le dio el triunfo final al equipo argentino, en el sexto y último minuto de descuento del partido.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local es segundo con cuatro unidades menos.

En la próxima fecha, River recibirá a Red Bull Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21.30 en un partido fundamental: si el “Millonario” empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar de la zona. Por su lado, Carabobo se medirá con un Blooming casi eliminado el jueves 21 de mayo, a la misma hora.

La primera llegada del partido fue del equipo argentino, a los nueve minutos, con un disparo del mediocampista Juan Fernando Quintero desde el costado izquierdo del área grande, que salió a las manos del arquero Lucas Bruera.

Un minuto más tarde, un nuevo remate de Quintero desde el mismo sector, esta vez con la pierna derecha, fue bajo y centralizado, siendo detenido por el guardameta rival.

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River volvió a generar peligro a los 21 minutos, con un remate de volea desde la medialuna del área grande del volante Giuliano Galoppo, con un disparo que ganó altura y no generó problemas para Lucas Bruera.

A los 24 minutos, una agresión con el antebrazo del defensor Ezequiel Neira en la cara del lateral Matías Viña, dentro del área, le dio un penal a la visita.

Lucas Bruera, de gran primer tiempo, detuvo el disparo de “Juanfer” en la pena máxima, quien sacó un disparo bajo y poco direccionado, que el guardameta pudo desviar con ambas piernas, para luego detener sobre la línea.

En 29 minutos llegó River nuevamente, con un remate desde el costado derecho del extremo Santiago Lencina, que el guardameta de Carabobo despejó de gran manera sobre su palo izquierdo.

Cuando iban 35 minutos el peligro lo generó el lateral Fabricio Bustos, cuyo disparo alto al segundo palo fue desviado por Bruera por encima del travesaño.

Cuatro minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el local, con un tiro libre al borde del área ejecutado por el delantero Edson Tortolero, que se fue muy cerca del travesaño.

El local se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento de la primera parte, luego de un duro impacto con la suela del mediocampista Edson Castillo sobre la tibia del delantero Joaquín Freitas.

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River abrió el marcador en su primera llegada del segundo tiempo, a los 13 minutos, luego de un tiro de esquina que llegó al primer palo para el cabezazo de Maximiliano Meza, con un tiro que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

Carabobo se encontró con un penal a los 27 minutos de la segunda etapa, luego de que el mediocampista Juan Cruz Meza impacte con los tapones en el tobillo derecho del delantero Joshuan Berrios.

El mismo fue ejecutado por el volante Matías Núñez, a los 31 minutos, cuyo remate suave entró contra el palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, que estuvo a pocos centímetros de quedarse con el disparo.

A los 40 minutos del segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán vio la roja por una falta en la que, luego de la revisión en el VAR, el árbitro Derlis López juzgó al guardameta como último hombre. Como el “Millonario” ya había gastado todos los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.

En el sexto y último minuto de descuento, un pase largo desde la banda izquierda del defensor Facundo González habilitó el desmarque a la espalda de Maximiliano Salas, que aprovechó el pique alto de la pelota para definir por encima de la salida de Bruera y marcar el 2-1 agónico.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Grupo H.

Fecha 4.

Carabobo (Venezuela) 1 - 2 River.

Estadio: Polideportivo Misael Delgado (Venezuela).

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: Fernando López (Paraguay).

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Alexander González, Edson Castillo, Matías Núñez, Juan Pérez; Yohandry Orozco, Loureins Martínez, Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Goles en el segundo tiempo: 13m. Maximiliano Meza (R); 31m. Matías Núñez de penal (C); 51m. Maximiliano Salas (R).

Incidencia en el primer tiempo: 48m. Edson Castillo expulsado (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 40m. Santiago Beltrán expulsado (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Jean Fuentes por Edson Tortolero (C) y Maurice Cova por Yohandry Orozco (C); 14m. Maximiliano Salas por Santiago Lencina (R) y Facundo Colidio por Maximiliano Meza (R); 26m. Joshuan Berrios por Jonathan Bilbao (C); Juan Cruz Meza por Joaquín Freitas (R), 33m. Kendry Páez por Juan Fernando Quintero (R) y Lautaro Pereyra por Lucas Silva (R).

Fuente: NA