River se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual. La derrota en el Superclásico y el triunfo de Independiente Rivadavia ante Banfield dejaron al equipo de Leonardo Ponzio con una sola vía para llegar al torneo continental: ganar el Clausura.

El Millonario terminó la fecha 15 con 52 puntos y en el octavo puesto de la tabla general, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El resultado de la Lepra mendocina terminó de cerrar sus opciones de acceder a la Libertadores mediante esa clasificación.

Por qué River ya no puede clasificarse por la tabla anual

Con una sola presentación pendiente, River puede llegar como máximo a 55 unidades si le gana a Aldosivi. Esa cifra no le alcanza para superar a los equipos que ya suman 56 ni para aprovechar una eventual liberación de cupos.

Por delante aparecen Boca con 60 puntos y Rosario Central con 59, mientras que Vélez e Independiente Rivadavia tienen 56. Instituto y Gimnasia, ambos con 54, también llegan a la última jornada por encima del conjunto de Núñez.

Según el escenario de clasificación detallado por TyC Sports, los clubes de los primeros puestos podrían liberar como máximo dos plazas. Aun con esa posibilidad y una victoria frente a Aldosivi, River no podría alcanzar una ubicación suficiente para ingresar a la Libertadores por esta vía.

El golpe deportivo se produjo después de la derrota ante Boca en La Bombonera, que dejó al Millonario sin margen para recuperar posiciones decisivas en el cierre de la fase regular.

Ganar el Clausura, la única vía que le queda a River

La eliminación de la carrera por la tabla anual no significa que River haya quedado afuera de la Libertadores. Todavía puede obtener su clasificación si se consagra campeón del Torneo Clausura.

Ese objetivo concentra ahora sus posibilidades de llegar al máximo certamen continental. Sumar en la última fecha puede modificar su posición en la tabla, pero ya no reabrirá la alternativa de clasificarse a la Libertadores mediante el acumulado de puntos.