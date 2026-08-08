CRISIS SIN PRECEDENTES
River no levanta cabeza, perdió en su visita a Tigre y sigue sin poder sumar puntos en el Torneo Clausura
El Matador se quedó con los 3 puntos y le brindó su quinta derrota al hilo y sin goles hasta el momento.
Tigre le ganó con lo justo 1 a 0 a River y extendió la crisis futbolística en el “Millonario” brindándole su quinta derrota consecutiva en la segunda mitad del año y la cuarta en el Torneo Clausura.
El gol del triunfo lo hizo Ignacio Russo a los 33 del segundo tiempo tras definir por encima de Santiago Beltran, además los de Núñez sigue sin convertir goles en lo que va del campeonato.
Adelanto…
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