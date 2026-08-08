Tigre le ganó con lo justo 1 a 0 a River y extendió la crisis futbolística en el “Millonario” brindándole su quinta derrota consecutiva en la segunda mitad del año y la cuarta en el Torneo Clausura.

El gol del triunfo lo hizo Ignacio Russo a los 33 del segundo tiempo tras definir por encima de Santiago Beltran, además los de Núñez sigue sin convertir goles en lo que va del campeonato.

Adelanto…