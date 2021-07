River no pudo con Argentinos en la ida: ¿Qué pasó en el tenso cruce entre Gallardo y Milito?

En el Monumental, la presión se dio en espejo, con ambos equipos asfixiando a su adversario desde la salida, propiciando imprecisiones en el rival. En algunos flashes del encuentro, claro, la búsqueda de no dejar pensar al otro generó infracciones. Y una de ellas provocó un tenso cruce entre Marcelo Gallardo y Gabriel Milito.

Fue en el segundo tiempo. El lateral Jonathan Sandoval se disponía a recibir la pelota, cuando sufrió una falta de Fabrizio Angileri. Hasta ahí, nada extraño. Pero el entrenador del Bicho se acercó a la línea en aparente solicitud de tarjeta amarilla. Dicha actitud hizo enojar a Gallardo, que lo exteriorizó. Y las cámaras de TV, con el sonido limpio gracias a que no hubo público en el estadio por la pandemia de coronavirus, captó el choque.

"¡Fue a la pelota, ¿qué decís?!", le reclamó el Muñeco al ex defensor, que lo miraba incrédulo. La voz del ex Barcelona no se oye nítida, pero parece explicarle al DT rival y al cuerpo arbitral su postura. "¡Qué amarilla, Gaby, vos estás errado!", cerró Gallardo el ida y vuelta.

Prueba de que el voltaje resultó alto, el propio Muñeco se acercó a Milito tras el partido para hacer las paces y debatir la acción, ya con menos revoluciones encima. "Yo me equivoqué", le dijo. Incluso, le pasó el brazo por detrás de la espalda, en actitud amistosa. Pero el gesto adusto del Mariscal no se modificó en principio: "Yo no pedí ninguna amarilla". Otra vez ante las cámaras de TV, la conversación se fue aflojando, al punto de culminar con sonrisas.

"No pasó nada con Gabriel, lo conozco desde hace un tiempo y tuvimos un diálogo. Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, pero son cosas que quedan ahí", subrayó Gallardo en conferencia de prensa. (Superdeportivo)