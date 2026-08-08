River visitará a Tigre este sábado desde las 17 en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido será dirigido por Andrés Gariano y contará con Yamil Possi como responsable del VAR.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet todavía no consiguió victorias durante el segundo semestre y viene de perder 1-0 ante Rosario Central en el Monumental. El equipo necesita mejorar su rendimiento antes de enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Marcos Acuña y Mauro Arambarri no estarán disponibles por lesión. En cambio, Ángel Correa se recuperó y podría regresar al once inicial, mientras que Francisco Ortega tendría su estreno como titular después de incorporarse al club.

La probable alineación de River tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. El entrenador es Eduardo Coudet.

Tigre llega después de eliminar a Nacional de Uruguay en la Copa Sudamericana, vencer a Racing en Avellaneda y empatar frente a Belgrano. El equipo conducido por Diego Dabove buscará mantenerse invicto por tercer encuentro consecutivo.

El Matador formaría con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso y Nahuel Banegas; Jalil Elías y Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera y Santiago López; Ignacio Russo.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria de Tigre por 4-1. Tiago Serrago, David Romero e Ignacio Russo, en dos ocasiones, marcaron los goles del conjunto de Victoria.

Los dos equipos también deberán disputar compromisos internacionales durante la próxima semana. Mientras el Millonario enfrentará a Independiente Santa Fe, Tigre jugará ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

El encuentro entre Tigre y River comenzará a las 17 y será transmitido por TNT Sports Premium.

Boca quiere asentuar su mejoría

Boca recibirá este sábado a Vélez, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que todavía no terminaron los trabajos de reacondicionamiento en “La Bombonera”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca viene de conseguir un gran triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata que le permitió dejar atrás el mal arranque que había tenido en este Torneo Clausura, ya que en las primeras dos fechas había perdido 3-0 con Deportivo Riestra e igualado 2-2 con Newell´s.

Al igual que frente al “Pincha”, Boca volverá a hacer de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que aún no terminó con los trabajos de reacondicionamiento en “La Bombonera”. Incluso está la posibilidad de que tenga que volver a jugar en el “Palacio” durante la semana, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Vélez, por su parte, tiene puntaje ideal luego de las victorias sobre Instituto, Talleres e Independiente y no solo se ilusiona en el Torneo Clausura, sino también quiere dar pelea por el título de Campeón de Liga que se entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores; Tomás Aranda: Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.