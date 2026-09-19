River recibe a Huracán y busca acercarse a la cima de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre en el estadio Monumental y corresponderá a la décima fecha.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de tres triunfos consecutivos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Esa serie le permitió mejorar su posición luego de un semestre en el que sufrió derrotas y eliminaciones.

Una nueva victoria le daría la posibilidad de afianzarse entre los equipos que avanzarán a los octavos de final. River también buscará sumar puntos en la tabla anual, donde mantiene como objetivo la clasificación a la Copa Libertadores. De ganar treparía al menos un par de posiciones y quedaría momentaneamente a tres unidades del líder Independiente Rivadavia.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, llegará al Monumental con la necesidad de sumar. El Globo intentará frenar la racha del conjunto local en un partido con importancia para ambos en la Zona B.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez; Leonardo Gil y Facundo Waller; Thaiel Peralta y Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

El partido comenzará a las 19 y tendrá como árbitro principal a Facundo Tello. Sus asistentes serán Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari.

Fernando Echenique estará a cargo del VAR y Diego Romero se desempeñará como AVAR. Las alineaciones informadas son probables y quedarán sujetas a la confirmación de los entrenadores.