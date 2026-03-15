Los dos gigantes del fútbol argentino tendrán este domingo compromisos importantes por la undécima fecha del Torneo Apertura. River abrirá la jornada al recibir a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, mientras que más tarde Boca afrontará una exigente visita a Unión de Santa Fe con la necesidad de sumar para sostenerse en zona de clasificación.

El “Millonario” jugará desde las 19.45 ante Sarmiento con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de playoffs de la Zona B. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR, y la transmisión será de ESPN Premium.

River llega con buen ánimo luego de vencer 2-1 a Huracán como visitante en un encuentro que marcó el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico tras la salida de Marcelo Gallardo. Ese triunfo le permitió acomodarse en la quinta posición de la Zona B con 14 puntos, por lo que una nueva victoria podría meterlo de lleno en la pelea por los primeros puestos.

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Enfrente estará Sarmiento, que en la última fecha igualó sin goles ante Racing como local, en un partido en el que jugó casi media hora con un futbolista más por la expulsión del defensor Marco Di Césare. El equipo dirigido por Facundo Sava se ubica duodécimo con 10 unidades, aunque mantiene chances de acercarse a los puestos de clasificación si logra dar el golpe en Núñez.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto de Junín: en el Torneo Clausura 2025 sorprendió al imponerse 1-0 como visitante en el Monumental.

Más tarde, desde las 22, Boca visitará a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril en un partido que podría resultar determinante para el futuro de su entrenador, Claudio Úbeda. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, con Lucas Novelli en el VAR, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

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El “Xeneize” llega envuelto en dudas luego del empate como local ante San Lorenzo en la última fecha, resultado que significó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera. El equipo de La Ribera apenas consiguió una victoria en sus últimos seis compromisos y se ubica séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades del segundo puesto, un resultado adverso podría dejarlo fuera de los lugares de clasificación a los playoffs.

Unión, por su parte, tuvo un arranque muy sólido en el certamen y marcha segundo en la Zona A con 15 puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por la punta. En la jornada pasada, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón protagonizó un partido insólito ante Independiente en Avellaneda: llegó a estar 3-0 y 4-2 arriba en el marcador, pero finalmente igualó 4-4.

-Probables formaciones-

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.