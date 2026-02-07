El invicto River busca recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura cuando reciba, este sábado, al escolta Tigre por la cuarta fecha.

El partido lugar en el estadio Monumental desde las 20 horas del sábado y tendrá el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En un partido chato y friccionado, los del barrio porteño de Núñez no pudieron hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdieron la oportunidad de ser líderes de la Zona B en conjunto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro ante el ´Matador´, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por Maximiliano Salas.

Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio.

-Probables formaciones -

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.