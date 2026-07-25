River hizo oficial la rescisión del contrato del talentoso enganche colombiano Juan Fernando Quintero, quien venía de disputar la Copa del Mundo 2026 con su seleccionado.

El final del vínculo se dio “de común acuerdo” entre ambas partes, por lo que el volante será agente libre y podrá definir con mayor libertad su próximo club.

Así, el futbolista de 33 años le puso fin a su tercer ciclo en la institución “Millonaria” tras la disputa de 40 partidos y un total de 137 encuentros, entre sus tres pasos por el club del barrio porteño de Núñez.

Luego de algunas declaraciones cruzadas entre el futbolista y el entrenador Eduardo Coudet, River comunicó de manera oficial que rescindió el contrato del mediocampista “Juanfer” Quintero.

Después de su participación mundialista en la que disputó cuatro partidos y dio una asistencia, el futbolista no regresó a las prácticas con el club de la banda roja. Mientras Coudet alegaba que debía volver a presentarse el pasado jueves, el colombiano afirmó que no había tenido charlas con el DT desde que fue licenciado, al final del Torneo Apertura 2026.

Envuelto en un claro conflicto con el “Chacho”, la institución respaldó al entrenador y confirmó la rescisión de contrato del mediocampista, de común acuerdo entre las partes involucradas.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, redactó el equipo de comunicación de River sobre el colombiano, autor del gol del 2-1 en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 entre el equipo que dirigía Marcelo Gallardo y Boca, disputada en Madrid.

Fue así como Juan Fernando Quintero le puso final a su tercer paso por River, club que había abonado cerca de tres millones de dólares para adquirirlo en mediados de 2025.

Su primer paso por el equipo que hace de local en el estadio Monumental tuvo inicio en principios de 2018, cuando llegó a préstamo desde el Porto portugués. Luego de un año de cesión, que cerró con el mencionado tanto ante el “Xeneize”, River decidió comprar su pase en 3,75 millones de euros, que se sumaron a los 500 mil abonados como cargo en primera instancia.

Aquel ciclo se extendió hasta febrero de 2021 y fue el más exitoso del colombiano, en el que pudo disputar 61 partidos y convertir 12 tantos, además de levantar cuatro títulos, entre los que se destacaba la mencionada Libertadores y su posterior Recopa Sudamericana.

Luego de una venta al Shenzhen de China, “Juanfer” volvió a ser prestado a River en 2022, durante la dirección técnica del entrenador Martín Demichelis, aunque no gozó de una gran consideración en el equipo titular y se marchó tras la disputa de 36 encuentros, en los que gritó siete tantos.

En el que fue su tercer regreso a River, el colombiano volvió a ser dirigido por Gallardo, con quien fue titular a pesar de que los resultados se comenzaron a torcer. Ya en el Apertura 2026, el mediocampista comenzó desde el inicio e incluso fue capitán en las primeras fechas, hasta que el “Muñeco” se despidió del club en un triunfo ante Banfield, por la séptima fecha.

Ya con Coudet en el banco, el volante no volvió a ser titular y, aunque fue fundamental con un gol y asistencia en los octavos de final del Apertura, continuó sin ganarse el puesto y ni siquiera disputó la semifinal de un torneo en el que el “Millonario” perdió la final ante Belgrano, por 3-2.

Fuente: NA