En un comunicado oficial, la Liga Profesional de Fútbol anunció que “River se bajó” de la habitual conferencia de prensa que precede a los Superclásicos. Una decisión que la directiva del Millonario tomó en línea con su rechazo a la aprobación del nuevo formato para los torneos en 2027.

“A menos de 24 horas para su desarrollo, como viene sucediendo a lo largo de los campeonatos, iban a participar un jugador de cada club. Ante la ausencia de uno de los protagonistas, se optó por dar suspendido el evento, que se venía trabajando desde hacía meses”, dicta el posteo publicado en la web oficial de la competencia.

Desde Boca la intención era que Leandro Paredes asista como capitán e incluso su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, también estaba a disposición, algo que también se detalla en el mensaje: “Se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto“.

“Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’“, cierra el comunicado.