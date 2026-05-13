River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura, en un encuentro decisivo que pondrá en juego un lugar en las semifinales.

El partido comenzará a las 21.30 y tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

River llega a esta instancia después de eliminar a San Lorenzo en una serie muy ajustada que se resolvió en los penales, mientras que Gimnasia avanzó tras vencer 1-0 a Vélez en Liniers con un gol de Marcelo Torres.

Coudet analiza cambios en el equipo

El entrenador de River, Eduardo Coudet, evalúa algunas modificaciones en la formación titular para el duelo ante el conjunto platense.

Uno de los futbolistas que podría regresar al once inicial es Juan Fernando Quintero, quien tuvo un buen ingreso en el último encuentro y aparece como una alternativa importante en la generación de juego.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca las situaciones de Tomás Galván y Maximiliano Meza, cuestionados tras sus últimas actuaciones, mientras que Facundo Colidio también quedó bajo observación por su rendimiento frente a San Lorenzo.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juanfer Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Gimnasia busca dar otro golpe en el torneo

En el caso de Gimnasia, el entrenador Ariel Pereyra tendrá al menos una modificación obligada debido a la expulsión del uruguayo Enzo Martínez en el partido ante Vélez.

Su reemplazante sería Renzo Giampaoli, mientras que Nicolás Barros Schelotto volvería a estar disponible después de cumplir una fecha de suspensión.

El probable equipo del conjunto platense tendría a Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón y Nicolás Barros Schelotto; Nacho Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports y definirá al último semifinalista del Torneo Apertura.