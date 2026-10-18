River visitará a Belgrano este domingo desde las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto de Núñez necesita una victoria para ingresar a los puestos de playoffs y mejorar su posición en la tabla anual.

El encuentro se disputará con presencia de ambas parcialidades y enfrentará a dos equipos con presentes diferentes. Mientras el Millonario viene de empatar con Sarmiento, el Pirata acumula tres triunfos consecutivos y busca alcanzar la punta de la Zona B.

Según informó TyC Sports, el partido será televisado por ESPN Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Las dudas de Ponzio para armar el equipo

River comienza la jornada en el noveno puesto de su zona, con 17 puntos. Leonardo Ponzio evalúa modificaciones por cuestiones físicas y futbolísticas, por lo que todavía mantiene varias alternativas abiertas para definir la formación.

En defensa, Santiago Beltrán estaría en el arco, con Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi entre los titulares. Las dudas pasan por Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero para completar la zaga, y Marcos Acuña o Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Aníbal Moreno podría ingresar por Fausto Vera, mientras que Lautaro Pereyra tendría posibilidades de reemplazar a Tomás Galván. Tobías Andrada y Thiago Almada aparecen en la estructura ofensiva, con Ángel Correa y la alternativa entre Sebastián Driussi y Lucas Beltrán en ataque.

Belgrano llega en racha y con el recuerdo de la final

El equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer consecutivamente a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Racing. Esa seguidilla lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la Zona B y también alimenta sus aspiraciones en la tabla anual.

Si consigue otro triunfo, Belgrano llegará a 51 puntos en la acumulada y se acercará a la disputa por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Para el conjunto cordobés, el encuentro ofrece la posibilidad de sostener su buen momento ante un rival necesitado.

El último enfrentamiento entre ambos fue la final del Apertura, disputada en mayo en el Kempes. Belgrano venció 3-2 a River: Facundo Colidio y Tomás Galván marcaron para el Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, convirtieron para el campeón.

Las probables formaciones

River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero y Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Belgrano saldría con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Ramiro Hernándes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Desde las 20.15, River intentará conseguir los tres puntos que necesita para acomodarse en el Clausura. Enfrente tendrá a un Belgrano que buscará extender su racha ganadora en un Kempes que volverá a reunir a las dos hinchadas.