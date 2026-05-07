River afrontará este jueves un partido clave por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Carabobo en Venezuela con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia. El conjunto argentino llega como líder del Grupo H con siete puntos, mientras que el equipo venezolano aparece como escolta con seis unidades.

Pese al último traspie en el torneo doméstico con Atlético Tucumán en el Monumental, que provocó la reprobación de los hinchas al rendimiento del equipo, por la Sudamericana el Millonario viene de conseguir triunfos importantes frente a Carabobo en el Monumental y ante Bragantino en Brasil, ambos por 1-0. Después del empate en el debut ante Blooming en Bolivia, esos resultados le permitieron tomar la cima de la zona.

Más allá de la importancia del compromiso continental, River afrontará el encuentro con una formación alternativa. Eduardo Coudet decidió preservar a varios futbolistas titulares pensando en los octavos de final del Torneo Apertura.

Entre los jugadores que no serían de la partida aparecen Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Facundo Colidio. El próximo domingo, el equipo de Núñez recibirá a San Lorenzo en el inicio de los playoffs del campeonato local.

La probable formación del conjunto argentino sería con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña; Maximiliano Meza, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

El presente de Carabobo

Carabobo llega al partido con expectativas de pelear por el liderazgo del grupo y mantenerse en zona de clasificación. El conjunto dirigido por Daniel Farías consiguió victorias ante Bragantino y Blooming, aunque perdió frente a River en Buenos Aires.

El equipo venezolano tendrá además su última presentación como local en esta fase de grupos. Luego deberá cerrar su participación como visitante frente a Blooming y Bragantino.

En el ámbito local, Carabobo viene de empatar sin goles ante Metropolitanos por la Primera División venezolana. Antes de ese encuentro había goleado 6-3 a Anzoátegui y derrotado 2-0 a Blooming por la Copa Sudamericana.

Hora, TV y árbitros

El partido entre Carabobo y River será transmitido en vivo por la señal de DSports y también podrá seguirse mediante la plataforma DGO. Además, el encuentro contará con arbitraje paraguayo.

El juez principal será Derlis López, acompañado por Roberto Cañete y José Cuevas como asistentes. En tanto, Fernando López estará a cargo del VAR junto a Eduardo Britos.