River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata esta noche, por la segunda fecha del Torneo Clausura, con la necesidad de recuperarse después de un inicio de semestre muy flojo. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegaría al partido con el 11 titular prácticamente definido.

El Millonario viene de una caída ante Barracas Central en el debut del campeonato, resultado que profundizó el mal momento tras la eliminación en la Copa Argentina. Antes de ese estreno, Ahora había contado el regreso de River al Monumental con sus refuerzos en la nota sobre el arranque del equipo de Coudet en el Torneo Clausura.

En el arco estaría Santiago Beltrán, quien este año se consolidó bajo los tres palos del Millonario con buenas actuaciones. En la defensa, los laterales serían Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, mientras que la zaga central estaría conformada por Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta.

En la mitad de la cancha aparecerían el uruguayo Mauro Arambarri, uno de los futbolistas que llegó en el último mercado de pases, junto al joven Lucas Silva y Tomás Galván. Un poco más adelantado jugaría Ángel Correa, el refuerzo estrella de River, como nexo con el ataque.

Los delanteros serían Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, quien buscará volver a guiar a River con sus goles, como ocurrió durante la Liga Profesional 2023.

River visita a Gimnasia con la obligación de levantarse

El conjunto dirigido por Coudet tuvo un arranque complicado. Primero quedó eliminado ante Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina y luego debutó en el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 como local ante Barracas Central, partido que Ahora reflejó en la nota sobre la caída de River en el Monumental.

Con ese panorama, el partido en La Plata aparece como una prueba importante para recuperar confianza y empezar a acomodarse en la tabla. River necesita sumar después de dos golpes consecutivos y Coudet apostaría por una formación con varios nombres de peso.

La probable formación de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

En el plano internacional, el club también tuvo actividad reciente, como el debut de River ante Blooming en Bolivia por la Copa Sudamericana, reflejado por Ahora en la cobertura sobre el estreno del Millonario en la Sudamericana.

Fuente: Agencia NA.