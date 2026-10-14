River Plate visitará a Sarmiento de Junín este miércoles 14 de octubre por el partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Núñez necesita ganar para seguir con chances de ingresar a los playoffs y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual.

El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Eva Perón, en Junín, con transmisión de TNT Sports y Dsports. El partido contará además con la cobertura en vivo de Noticias Argentinas. El árbitro designado será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

River llega con la obligación de sumar de a tres después del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que condenó al equipo cordobés al descenso a la Primera Nacional. En la Zona B, el Millonario marcha noveno, con 16 puntos, y por ahora está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la tabla anual, River acumula 45 puntos y se ubica en zona de Copa Sudamericana. El último equipo que hoy estaría ingresando a la Copa Libertadores es Argentinos Juniors, con 51 unidades, por lo que el margen de error para el conjunto de Núñez es cada vez menor.

El equipo de Leonardo Ponzio busca sostener la recuperación que inició desde su llegada al banco, luego de vencer a Banfield en su debut como entrenador. Ahora tendrá otro examen clave como visitante, en una cancha que contará con presencia de hinchas millonarios.

Por el lado de Sarmiento, el equipo de Junín viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi como visitante. El Verde marcha cuarto en la Zona B, con 19 puntos, aunque en la tabla anual se mantiene lejos de los puestos de Copa Sudamericana, con 38 unidades.

El encuentro tendrá un condimento especial: habrá público visitante en el estadio Eva Perón. Unos 4.500 hinchas de River estarán presentes en Junín para acompañar al equipo en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato y en la clasificación a las copas internacionales.

El cruce completará la fecha 11 del Torneo Clausura, luego de que River pidiera la postergación del encuentro por la presencia de futbolistas convocados durante la fecha FIFA.

Sarmiento vs River: hora, TV y árbitros

Torneo: Clausura.

Clausura. Fecha: 11.

11. Partido: Sarmiento de Junín vs River Plate.

Sarmiento de Junín vs River Plate. Hora: 19.

19. Estadio: Eva Perón, Junín.

Eva Perón, Junín. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports y Dsports.

Las posibles formaciones de Sarmiento y River

Sarmiento: Thyago Ayala; Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suárez; Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elián Giménez; Junior Marabel y Jhon Rentería. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.