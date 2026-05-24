River y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo dueño de la corona local. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, que cuenta con capacidad para 57 mil espectadores y promete un marco espectacular.

El Millonario llega a esta instancia tras un ajustado pero merecido triunfo por 1-0 ante Rosario Central en las semifinales, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio. Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas graves en el "Millonario" debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, Eduardo Coudet moverá las piezas y sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0. En caso de quedarse con el triunfo, el conjunto de Núñez obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

Belgrano, por su parte, llega como la gran sorpresa a esta final. Si bien el conjunto cordobés ostenta un gran plantel, muy pocos se imaginaban que se metería en la definición del campeonato. Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, pero en los playoffs pisaron fuerte: vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

El gran golpe del "Pirata" llegó en las semifinales, donde eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors. En un partido épico, lograron la igualdad en el último minuto y, ya en los penales, estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados antes de dar vuelta la historia. Ahora, el club cordobés -recordado por haber sido el verdugo de River en la Promoción de 2011- irá en busca del primer título de Primera División de su historia.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 15:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

El historial en duelos de eliminación directa

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio de River, que se impuso en tres de las cuatro llaves disputadas, aunque Belgrano se quedó con la más trascendental de todas.

Nacional 1984: En cuartos de final, River goleó 4-0 en Córdoba. Pese a caer 2-0 en la vuelta, avanzó por un global de 4-2.

Copa Centenario 1993: Por la ronda de perdedores, el Millonario ganó 2-1 y pasó a la final (donde luego caería ante Gimnasia LP).

Promoción 2011: El cruce más importante de la historia entre ambos. Belgrano ganó 2-0 la ida en Córdoba (goles de Mansanelli y Pereyra) y selló el histórico ascenso en el Monumental con un empate 1-1 (goles de Pavone y Farré, más un penal clave que Olave le atajó a Pavone).

Copa de la Liga 2023: El último antecedente directo, donde River se tomó revancha en cuartos de final y venció al Pirata por 2-1.