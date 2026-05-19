La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, será Yael Falcón Pérez.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Falcón Pérez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes en las bandas. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro para controlar las incidencias desde el banco. La tecnología también jugará su rol: Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR y Salomé Di Iorio lo acompañará en el AVAR. La final del Torneo Apertura será este domingo a las 15:30.

Cómo llega el “Millonario”

El equipo de Núñez llega con el ánimo por las nubes para disputar este encuentro consagratorio. River llega a este encuentro luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central. El pase a la final se dio en un partido cerrado, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo.

De esta manera, el “Millonario”, que es dirigido por Eduardo Coudet, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera División. El objetivo de los de Núñez es claro: dar la vuelta olímpica para afianzarse en soledad como el más ganador de la historia del fútbol argentino.

El sueño histórico del “Pirata”

Por el lado del conjunto cordobés, la ilusión de coronarse ante su gente es inmensa. Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors. El equipo logró la hazaña tras igualarle al “Bicho” sobre la hora, forzando la definición desde los doce pasos, donde finalmente se impuso en una infartante tanda de penales.

Los comandados por Ricardo Zielinski, que tienen a Lucas Zelarayán como gran figura, quieren gritar campeón en la Primera División por primera vez en su historia. El Estadio Kempes promete lucir un marco imponente para coronar al nuevo rey del fútbol argentino.