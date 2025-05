River recibirá este domingo a Boca, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental, comenzará a las 15:30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El "Millonario" llega al partido en la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos, aunque todavía tiene chance de terminar más arriba en la tabla. Para eso será clave ganar ante su gente contra el "Xeneize".

En su última presentación en el torneo, los dirigidos por Marcelo Gallardo consiguieron una gran victoria al golear 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que en la Copa Libertadores vienen de empatar con un mix de titulares y suplentes 2-2 ante Independiente del Valle en Ecuador, luego de comenzar con una desventaja de 2-0.

La única incógnita en el 11 inicial de River pasa por el mediocampo, donde Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Rodrigo Aliendro se disputan un lugar.

Boca, por su parte, lidera la Zona A con 32 puntos, tras ganar nueve de sus últimos 10 partidos en el torneo.

Esto le dio cierta estabilidad a Fernando Gago, aunque tras la eliminación en la segunda fase de la Copa Libertadores contra Alianza Lima de Perú los hinchas esperan por un triunfo en un partido importante y el Superclásico se presenta como la situación ideal.

Para este partido, el DT sufrirá la baja del capitán del equipo, Edinson Cavani. Para reemplazarlo hay tres opciones que representarían cambios en el esquema; por un lado podrían entrar los delanteros Exequiel Palacios o Alan Velasco, mientras que la otra alternativa es el defensor Ayrton Costa.

Marchesín y Martínez Quarta palpitaron el duelo con frases filosas

En la antesala a una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino, la Liga Profesional organizó el viernes una conferencia de prensa con un referente de cada equipo.

Por el lado de River estuvo Lucas Martínez Quarta, mientras que por el lado de Boca el arquero Agustín Marchesín. Ambos protagonistas fueron compañeros en la Selección Argentina hace algunos años.

Pese a la cordial relación entre ambos futbolistas, tanto Marchesín y Martínez Quarta dejaron frases picantes.

“Como hincha de Boca, el partido más importante fue haber estado con Lanús en cancha de River. Estuve en el que tenía que estar", indicó el arquero del club de La Ribera, al ser consultado por sus Superclásicos favoritos.

La frase de Marchesín hace referencia al partido que el Granate le ganó al conjunto de Núñez en 2011, por 2 a 1, y que condenó al equipo millonario a jugar la Promoción ante Belgrano de Córdoba, que terminó con el recordado descenso.

Por su parte, Martínez Quarta no se quedó atrás y eligió el duelo que definió la Copa Libertadores 2018, un duelo doloroso para Boca: “En mi caso, como parte del plantel, la final de Madrid, obviamente. Es algo que quedará marcado en la historia”.

Para cerrar, el defensor central agregó: “Y como hincha, me ha tocado ver varios, el 1 a 0 del año pasado también, pero no hay uno que me haya marcado tampoco. Cada Superclásico se vive de una forma especial y cada Superclásico, para mí, va a ser especial”.

En total, Boca y River se enfrentaron en 263 oportunidades entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas. Hay un 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado- que contabilizan para el recuento. Hasta ahora, el registro histórico marca 92 victorias para Boca, 87 para River y 84 empates.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza o Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Exequiel Palacios o Alan Velasco o Ayrton Costa y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.