El encuentro, programado para las 17, se disputará en el estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Ambos equipos llegan en un buen momento, con rachas positivas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus respectivas zonas y consolidarse como protagonistas en la recta final de la fase regular.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde la llegada de su nuevo entrenador, Eduardo Coudet, una racha que revitalizó al equipo y lo posicionó como uno de los animadores del certamen. De esta manera, el “Millonario” se ubica segundo en la Zona B con 26 puntos, a solo tres del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el plano internacional, el conjunto de Núñez viene de imponerse con lo justo ante Carabobo de Venezuela, resultado que le permitió treparse a la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana y llegar con confianza al duelo más esperado.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para River, que tendrá bajas sensibles en el mediocampo: no estarán disponibles Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero, ambos afectados por lesiones musculares y ligamentarias, lo que obligará a rearmar una zona clave de cara al clásico.

Boca, por su parte, atraviesa un presente igualmente sólido. El “Xeneize” acumula un invicto de 12 partidos y encontró regularidad en su juego, con cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones, lo que le permitió posicionarse como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Gracias a esta racha, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se ubica cuarto en la Zona A con 21 puntos y se mantiene cerca del líder Vélez, con claras aspiraciones de clasificación a la siguiente instancia.

En la Copa Libertadores -competencia a la que regresó este año tras su ausencia en 2023-, Boca tuvo un arranque ideal, con triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, resultados que reforzaron su confianza de cara al Superclásico.

Con este panorama, el duelo en el Monumental promete ser intenso y equilibrado, con dos equipos en alza, necesidades concretas en la tabla y el condimento especial que siempre ofrece el partido más importante del fútbol argentino.

-Las posibles formaciones y otros detalles del partido-

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17