Este miércoles, el Monumental se viste de gala para una noche de Copa. Tras la igualdad en cero durante el cruce de ida en Bogotá, River e Independiente Santa Fe definen el pasaje a los cuartos de final de la Sudamericana en una serie nivelada, en la que puede pasar cualquiera. El Millonario buscará imponer su jerarquía ante un equipo colombiano que llega con la ilusión intacta de dar el golpe en Núñez.

En un Monumental colmado, el equipo de Eduardo Coudet tratará de meterse en la próxima ronda, donde ya espera Vasco da Gama.

Cómo llega River Plate

River Plate llega a este compromiso clave con el objetivo de sellar su clasificación tras un buen resultado en El Campín de Bogotá. Pese a sufrir durante el mayor tramo del encuentro, el Millonario logró rescatar un empate valioso que le permitió volver a Buenos Aires con la llave niveleada para definir la serie ante su gente.

En el ámbito doméstico, River Plate atraviesa un mal andar en el Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet viene de igualar 2-2 frente a Vélez Sarsfield en Núñez, un resultado con sabor a poco dado que apenas tiene un triunfo en seis fechas en el campeonato (el 2-0 logrado ante Argentinos Juniors) y se ubica en la parte baja de la Zona B con cuatro unidades.

Debido a este mal inicio de semestre, el Chacho sabe que necesita revertir las cosas cuanto antes y es por eso que una victoria es mucho más que vital para su ciclo. Es por eso que el deté dispondrá de un once más que ofensivo, plagado de sus figuras, para buscar la clasificación ante Independiente Santa Fe.

Si bien el Millonario no pudo inscribir para esta llave a Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán ni Francisco Ortega, jugadores como Ángel Correa y Thiago Almada estarán a disposición para la revancha de este duelo copero. Además, también contaría con los regresos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, por lo que todos ellos también estarían desde el arranque.

Últimos 5 partidos de River

River Plate 2 - 2 Vélez Sarsfield (Torneo Clausura)

Independiente Santa Fe 0 - 0 River Plate (Copa Sudamericana)

River Plate 2 - 0 Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

Tigre 1 - 0 River Plate (Torneo Clausura)

River Plate 0 - 1 Rosario Central (Torneo Clausura)

Cómo llega Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe aterriza en Buenos Aires dispuesto a dar el golpe de la fase y eliminar al Millonario en su propia casa. El equipo comandado por Pablo Repetto viene sosteniendo un orden defensivo férreo que le permitió dejar la llave abierta para esta definición.

En el plano local, Independiente Santa Fe empató 0-0 ante América de Cali por la liga de su país. Aunque le ha costado encontrar eficacia en los últimos metros -registra dos empates consecutivos sin festejos-, su solidez de fondo y los antecedentes positivos en cruces previos ante rivales internacionales lo transforman en un rival peligroso para cualquiera.

Últimos 5 partidos de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe 0 - 0 América de Cali (Liga Colombiana)

Independiente Santa Fe 0 - 0 River Plate (Copa Sudamericana)

Independiente Santa Fe 2 - 0 Boyacá Chicó (Liga Colombiana)

Independiente Santa Fe 2 - 0 Unión Magdalena (Copa Colombia)

Independiente Santa Fe 2 - 2 Once Caldas (Liga Colombiana)

¿A qué hora juegan River vs. Independiente Santa Fe?

El encuentro entre River e Independiente Santa Fe se disputará este miércoles 26 de agosto de 2026 a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué canal de TV transmite River vs. Independiente Santa Fe?

El partido entre River e Independiente Santa Fe será transmitido en vivo para toda la Argentina a través de las pantallas de DSports y la plataforma de streaming DGO.

El posible once de River ante Independiente Santa Fe

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa; y Rafael Santos Borré o Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Independiente Santa Fe

Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es el árbitro de River vs. Independiente Santa Fe?

Árbitro principal: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Santiago Fernández (Uruguay)

Fuente: Olé