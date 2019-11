River y Flamengo definen en Perú al campeón de la Copa Libertadores

El Millonario va en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia, tras las ganadas en 1986, 1996, 2015 y 2018, las dos últimas en el exitoso ciclo de Gallardo como entrenador. El Muñeco, quien era jugador del club cuando se ganó la de 1996, es el líder de una etapa dorada, colmada de laureles. Esta es su decimocuarta final en cinco años, habiendo ganado 10 de las 13 que disputó en todas las competencias.

Con Gallardo, además de las dos Libertadores, River ganó tres Recopas, una Copa Sudamericana, dos Copas Argentina, una Supercopa Argentina y una Suruga Bank. Su equipo se ha convertido en uno de los mejores de América y llega a la definición fortalecido tras eliminar en las semifinales a Boca Juniors, su más acérrimo rival, al que también venció en la última final.

“Flamengo es un muy buen rival, como lo somos nosotros para ellos. Somos dos muy buenos equipos, con las mismas chances, porque somos dos equipos similares en cuanto a funcionamiento y jugadores”, aseguró el DT de River, quien de ganar la final igualaría a su compatriota Osvaldo Zubeldía (Estudiantes de La Plata) con tres títulos de Libertadores como entrenador, quedando a uno de Carlos Bianchi (uno con Vélez y tres con Boca).

Pero enfrente estará el Mengão, que solamente ostenta un título campeón de la Copa Libertadores (1981), pero que este año ha construido un equipo de nivel europeo. El entrenador portugués Jorge Jesús logró en solo seis meses inyectar su filosofía de juego en un equipo de grande figuras como Rafinha (ex Bayern Múnich), Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa (ex Inter de Milán), Felipe Luis (ex Atlético Madrid) y Giorgian De Arrascaeta.

El conjunto carioca, que está al borde de ganar el Brasileirão, arrastra un invicto de 25 partidos en todas las competiciones, y en su último partido a nivel internacional le aplicó un 5-0 al Gremio en el Maracaná. Con un estilo ofensivo, de buen toque de pelota y riguroso en defensa, el Flamengo aspira a su segunda corona continental después de 38 años.

“Sabemos que siempre es difícil jugar contra rivales argentinos en eliminatorias y, especialmente, en finales, pero mostraremos nuestra habilidad y mejoraremos nuestro estilo con toque rápido y velocidad en la circulación. Será un partido para la historia. Queremos la Copa”, señaló Gabigol, actual goleador de la Copa.

Se trata de un evento que paralizará al mundo. Con un despliegue de 4.000 policías para velar por la seguridad de las 80.000 personas que asisten al estadio que fue elegido sede tras las movilizaciones populares que se registran en Santiago de Chile, donde se iba a jugar en un primer momento.