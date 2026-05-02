Dos hombres fueron detenidos en la tarde de este viernes luego de robar varias botellas de bebida de un local comercial ubicado en la calle Guerra al 90, en pleno Costanera de la ciudad.

El hecho fue advertido a través de un llamado telefónico que alertó a la Policía sobre la sustracción en el comercio “Artes y Artesanías”. Según la información aportada, los sospechosos se dieron a la fuga tras cometer el robo.

A partir de las características de vestimenta brindadas, los efectivos lograron localizarlos a pocas cuadras, frente a otro comercio de la zona. Allí, testigos los señalaron como los presuntos autores del hecho, lo que permitió su rápida intervención.

Los individuos fueron reducidos por personal motorizado, con apoyo de otros móviles policiales. En el lugar, además, se secuestraron las botellas sustraídas, que posteriormente fueron restituidas al propietario del comercio.

La Fiscalía en turno dispuso la detención de ambos hombres, quienes fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.