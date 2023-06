Primero fueron las torres de Defensores del Sur que sufrieron en reiteradas ocasiones el robo de cable que en dichos casos se realizó desde la parte inferior de las torres. Luego fue el turno de Pueblo Nuevo y en las últimas horas las torres de iluminación del Estadio Municipal fueron víctimas del accionar de los ladrones de cables.

En el caso del Estadio, quienes perpetraron este hecho treparon por las torres entre 12 o más metros para cortar los cables y de esa manera provocar que terminen en el piso. Este accionar no provoca un ruido como para que alguien se entere de lo que está pasando.

El robo mencionado perjudica notoriamente a la Liga Departamental de Fútbol que estaba realizando un esfuerzo económico muy importante para poner en condiciones un sistema lumínico que tiene sus años y que había generado problemas en los últimos encuentros nocturnos. El Estadio cuenta con un total de 6 torres de las cuales dos sufrieron el robo de cables quedando inutilizadas. Una de ellas cuenta con 6 focos que funcionan en su totalidad; mientras que la torre restante, de los 6 reflectores estaban en funcionamiento cuatro.

Mauricio, encargado del predio, entrevistado en el lugar de los hechos por AHORA ElDía, contó que “el miércoles por la noche, aproximadamente a las 20 recorrí las instalaciones verificando que todo estuviera bien. Dejo las luces que habitualmente quedan encendidas y corté la energía en las torres”.

El trabajador contó que “en la mañana del jueves me encuentro con unos caños al lado de una de las torres en Nogoyá y San Juan, mientras que en la otra, al lado de los baños, me encontré que los caños por donde va el cableado estaban rotos. Empiezo a revisar en forma minuciosa y noto que los cables están cortados a unos 12 metros, quizá un poco más arriba en la torre”.

Además sostuvo que “queda más que claro que han palanqueado con otro caño rompiendo todo lo que tocaron. Cortaron en la parte superior, seguramente subiendo por la escalerita y se llevaron entre 50 y 60 metros de cable. Inclusive se llevaron parte de cable que estaba enrollado en una de las torres. Hemos pedido a la Municipalidad que nos poden los árboles, para tener un poco más limpio el lugar, que las hojas no vuelen a las casas de los vecinos y que este sitio no sea tan oscuro y tentador para la delincuencia. Por suerte las otras torres funcionan y no han sido tocadas” concluyó.