El club Defensores del Oeste sufrió un robo en el estadio “Eduardo Barbosa”, ubicado en la intersección de Gervasio Méndez y Nágera, en pleno barrio 338. Según informaron desde el club, los delincuentes sustrajeron motoguadañas, herramientas y otros elementos de trabajo.

A través de sus redes sociales, desde la entidad solicitaron la colaboración de la comunidad: “Por favor, avisen si alguien vio algo o si les ofrecen estos elementos”, expresaron.

Puede interesarte

El hecho ocurrió pocos días después de un fin de semana significativo para la institución, que había oficializado el nombre de su estadio y vuelto a jugar como local tras más de un año sin poder hacerlo, debido a distintas obras de reacondicionamiento.