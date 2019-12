Robaron en la parroquia Asunción de María en el Barrio 338

El padre Humberto Benetti indicó que “no me sorprende este robo, no es la primera vez que nos pasa. No somos la excepción, en el barrio la gente se queja de que los roban y venden las cosas. Tratamos de tener siempre bien aseguradas las puertas y ventanas, pero evidentemente encontraron algún lugar para sacar el parlante que se robaron”.