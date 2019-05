Robaron más de 250 mil pesos del Ecoparque Gualeguaychú

El hecho ocurrió en la madrugada del martes 30 de abril en las propias oficinas del Ecoparque Gualeguaychú. El efectivo corresponde a la recaudación de una venta de cartón de la Cooperativa Eco-Gualeguaychú y se encontraba dentro de dos pequeñas cajas de seguridad -similares a las que colocan en las habitaciones de los hoteles- que estaban sin amurar dentro de un armario sin llave. En una de las cajas de seguridad había más de 200 mil pesos y en la otra poco más de 50 mil, el dinero correspondía a las últimas ventas de cartón e iba a ser destinado al pago de premios y gastos eventuales de caja chica como seguros esporádicos de la Cooperativa Eco-Gualeguaychú. Además,parte del dinero correspondía a diferentes cooperativistas que habían decidido dejarlo a modo de ahorro. Las cajas de seguridad estaban guardadas adentro de un armario sin llave, en una oficina que está contínua a otra habitación donde permanece el sereno todas las noches, quién no escuchó ningún ruido fuera de lo común. El primero en llegar y alertar el faltante fue el encargado del Ecoparque, quien arribó al lugar pasadas las 4.30, media hora antes de la llegada de los trabajadores de las diferentes áreas. En el lugar actuó la División de Criminalística de la Policía Departamental Gualeguaychú, cuyo personal tomó huellas del lugar y pudo constatar que en el momento no funcionaban las cámaras de seguridad. De todos modos y aunque hubieran estado en funcionamiento, no apuntaban hacia la oficina en la que estaba ubicado el armario con las cajas con el dinero. Precisamente esa oficina no dispone de rejas y las ventanas -por donde se supone que entraron- son de aluminio blando, de fácil acceso. (fuente: Gualeguaychú a Diario)