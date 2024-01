Lorena llegaba a su casa con su marido, sus hijos de 12 y 8 años y su beba de tan solo tres meses a su casa en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, cuando fue sorprendida por dos delincuentes que le robaron el auto con la menor de sus hijas aún a bordo. Al darse cuenta en plena huida, los malhechores detuvieron la marcha del vehículo, tomaron a la beba y la arrojaron, con todo y sillita, a la calle. "Fue todo de terror", relató la mamá de la menor.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad de uno de los domicilios de la zona, ocurrió la noche del martes, a las 22.30. En ese momento, el matrimonio llegaba a su casa a bordo de un Peugeot 307 gris, en el que iban con sus tres hijos de 12 y 8 años y una beba de 3 meses. La menor, además, iba en su sillita, asegurada en el asiento trasero. Y en un abrir y cerrar de ojos, la familia fue abordada por delincuentes armados que descendieron de un Peugeot 207.

Bajo amenazas, robaron el auto con la beba aún a bordo. "Fue de terror. El solo recordarlo me estremece porque, en ese momento, fue todo muy rápido. En ningún momento me resistí, lo único que hice fue bajar del auto porque venía ingresando a mi hogar. Cuando bajé, un nene estaba para abrir el portó y la nena, y la bebé, estaban adentro", sostuvo Lorena, la mamá de la chiquita, frente a los medios televisivos que montaron guardia en el frente de su hogar.

Tras recorrer unos metros, y al percatarse de la existencia de la niña, los delincuentes detuvieron la marcha del auto, uno de ellos se subió a la parte trasera del Peugeot 307 y arrojó a la calle a la beba en su silla. Segundos después, continuó con la huida junto a sus cómplices. "Cuando me dicen ´rápido, rápido, dame el auto´, yo empiezo a gritar ´¡lo que quiero es que me bajen a mis dos nenas´ que estaban en el auto", relató la mujer, visiblemente afectada tras el violento episodio.

Además, Lorena señaló que "los delincuentes estaban armados" y que fue una secuencia "de terror". "Fue todo de terror, solo recordarlo. Empecé a gritar por mi beba. Cuando logro ver que una baja, noté que me quedaba la bebé. En ese momento salgó corriendo, empiezo a gritar que faltaba ella y salieron todos los vecinos. Ella estaba en su butaca con su cinturón, como corresponde. Me volvió el alma al cuerpo cuando me la bajan", explicó.

Consultada sobre del terrorífico episodio, Lorena aseguró que los delincuentes se dieron cuenta que su hija seguía aún en el auto por sus gritos. "Ella estaba tranquila y ni siquiera llora. No se percataron de que estaba la bebé. Lo que menos hice fue mirarlos. Estaban armados, uno le apuntó a mi nena. Yo sólo gritaba por mi bebita que había quedado en la parte trasera. El auto no me importaba, sólo quería que bajaran a la beba", concluyó.

La denuncia del hecho fue radicada por las víctimas en la comisaría de Villa Luzuriaga y por el momento ni los delincuentes ni el auto fueron localizados. La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza.