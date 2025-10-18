INSÓLITO
Robaron una torre de transmisión de 48 metros y dejaron a un pueblo entero sin televisión
Tras la denuncia y allanamientos, lograron dar con la torre y algunos elementos de interés para la causa.
Un insólito hecho tuvo lugar en los últimos días en la provincia de Misiones, más precisamente en Apóstoles, en donde un grupo de delincuentes dejó a todo un pueblo sin televisión tras robar una torre de transmisión de 48 metros.
Según el medio Los Andes, el caso tuvo lugar el pasado 14 de octubre y se dio a conocer tras la denuncia de un hombre de 42 años, quien alertó que una torre metálica modelo C35, junto a una puerta de chapa, había sido robada de las instalaciones de un canal ubicado en el paraje El Solitario.
A raíz de lo sucedido, efectivos policiales llevaron a cabo un intenso operativo que los llevó hasta un taller de chapa y pintura, a algunos metros de lo sucedido. Tras un allanamiento, dieron con la estructura de la torre completamente desarmada.
Fuente: Crónica.