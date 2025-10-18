Un insólito hecho tuvo lugar en los últimos días en la provincia de Misiones, más precisamente en Apóstoles, en donde un grupo de delincuentes dejó a todo un pueblo sin televisión tras robar una torre de transmisión de 48 metros.

Según el medio Los Andes, el caso tuvo lugar el pasado 14 de octubre y se dio a conocer tras la denuncia de un hombre de 42 años, quien alertó que una torre metálica modelo C35, junto a una puerta de chapa, había sido robada de las instalaciones de un canal ubicado en el paraje El Solitario.

A raíz de lo sucedido, efectivos policiales llevaron a cabo un intenso operativo que los llevó hasta un taller de chapa y pintura, a algunos metros de lo sucedido. Tras un allanamiento, dieron con la estructura de la torre completamente desarmada.

Fuente: Crónica.