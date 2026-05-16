Robert Lewandowski anunció oficialmente que dejará el Barcelona una vez que concluya su contrato el próximo 30 de junio. El atacante polaco de 37 años utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución española, marcando el final de un ciclo que comenzó en julio de 2022 tras su llegada procedente del Bayern Múnich.

La salida del experimentado goleador significará un alivio económico clave para el club catalán. Al prescindir de su ficha, el Barcelona logrará un ahorro estimado en más de 24 millones de euros en su masa salarial, lo que le otorgará el margen financiero necesario para buscar un reemplazo de primer nivel en el próximo mercado de pases.

Ante este escenario, se reactivaron con fuerza las versiones que vinculan a Julián Álvarez con el conjunto blaugrana. El delantero de la Selección Argentina es uno de los principales apuntados para reforzar la ofensiva del equipo conducido por Hansi Flick, quien proyecta conformar un tridente ofensivo junto a Lamine Yamal y Raphinha.

Durante sus dos temporadas en el club, Lewandowski registró una destacada marca estadística: disputó 191 partidos, convirtió 119 goles y entregó 24 asistencias. Además, sumó siete títulos a su palmarés con la camiseta del Barça, entre ellos tres ligas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.