Roberto Piazza contra Rial tras su descargo por la muerte de Beatriz Salomón

Más calmo, el modisto visitó Los Ángeles de la Mañana y se refirió sin eufemismos a la actitud de Jorge Rial, por entonces conductor de Intrusos en la noche, programa al que Salomón y Ferriols acudieron la noche de la cámara oculta del ciclo de Cuatro Cabezas en América para defenderse. "Fue un descargo absurdo y ridículo que escuché desde afuera".

Compungido e indignado por quienes lo señalaban como responsable del mal momento personal que atravesaba Beatriz, semanas atrás Jorge habia declarado en el inicio de Intrusos: “Yo me hago responsable de todas las cagadas que me mando, no de las que no hago. En todo caso, acá los responsables son el exmarido que hizo lo que hizo, y humilló a su mujer. Y después, los que hicieron la cámara oculta. Serán ellos los responsables. Que esto quede claro. (…) Quiero aclarar esto para todos aquellos que nos hacen responsables, que son gente tenebrosa, oscura. Que desean la muerte. Los tipos que me acusan me desean la muerte de una manera feroz, y lo han hecho durante años conmigo y con mis hijas con absoluta maldad. Les quiero decir que se informen, que no sean burros ni repitan como loritos. Esta es la verdad".

Entonces, Piazza recordó el malestar de la Turca con cada uno de los periodistas que de alguna forma le cambiaron la vida para peor: “Ella estaba muy enojada con todos los que le tendieron la cama, sea quien sea, todos. Los odiaba totalmente. Estaba furiosa, a veces explotaba, lloraba, insultaba. La Turca se fue a la puerta de América a esperarlos y los cobardes se fueron por otro lado. Eso es una gran verdad”,

Al final, Roberto Piazza insistió con su bronca con Jorge Rial relacionada a la agonía de Beatriz Salomón: “El día que ella entró a Intrusos en la Noche le metieron el cáncer en el cuerpo. Así de una. Es una metáfora mía, no me lo dijo Beatriz así, pero me dijo que desde ese momento a ella le quebraron el alma”.