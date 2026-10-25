Tras recorrer el mundo, Roberto “Tito” Palacios disputó su decimotercer Mundial de Canotaje, en la modalidad Maratón, en su ciudad y ante su público, que lo alentó en las cuatro regatas en las que compitió.

En la mañana de este domingo, cerró su participación en la prueba de C2 Senior, que comprendió seis vueltas largas y una corta, además de cinco acarreos. Junto al colonense Claudio Paiva, integró uno de los dos botes argentinos y finalizó en el noveno puesto, con un tiempo de 01:49:43.83.

Crédito: MR Fotografía.

La medalla de oro fue para los portugueses Rui Lacerda y Ricardo Coelho (01:39:38.61), bicampeones del mundo; la de plata, para los españoles Jaime Duro y Manuel Garrido (01:40:13.32); y la de bronce, para los polacos Mateusz Borgiel y Mateusz Zuchora (01:40:34.33).

De esta manera, Tito Palacios cerró su participación mundialista con el subcampeonato del mundo en C1 Máster y el primer puesto en C2 Máster. En la categoría Senior (Élite), en tanto, obtuvo el decimoctavo puesto en C1 Short Race y el mencionado noveno lugar en C2.