Robles Pepe,el misterioso usuario de Wikipedia que blinda a los K

Sin embargo, sus 24 horas de trabajo diarias ponen en duda su "humanidad" y hacen pensar en una agencia de comunicación con intenciones políticas detrás de sus intervenciones. "Robles" participa las 24 horas del día, los 365 días del año y su accionar es el siguiente: "manchar" a los actuales integrantes del oficialismo, representantes de Cambiemos, y "blindar" de críticas a artículos relacionados con el kirchnerismo.

"Robles Pepe ha revertido los cambios de...", es una de las oraciones que más se leen al ingresar al perfil de Wikipedia de una persona o de una organización cercana al kirchnerismo.

Los invitamos a hacer una prueba: elijan el nombre del movimiento político o empresario importante que deseen en Argentina, entren a su artículo de Wikipedia y vayan a la sección "historial" donde podrán ver las ediciones que los usuarios de la enciclopedia realizaron. Muy probablemente, cualquiera sea el perfil que hayan elegido, el nombre de "Robles Pepe" figurará interviniendo.

Al repasar su "historial" de ediciones pueden encontrarse jugadores o temas relacionados tanto al kirchnerismo como al macrismo: desde los artículos en Wikipedia sobre “Cambiemos” y “Anti-peronismo”, pasando por el perfil de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y siguiendo por el artículo sobre el “Frente Para la Victoria”. Pero la lista es extensísima.

A modo de muestra, tomaremos el último mes de actividad del usuario, ya que tan sólo en los últimos 15 días "Robles" acumuló más de 300 ediciones.

En el caso de aquellos artículos "blindados" por el usuario, destacan, entre otros, Néstor Kirchner; el de Kirchnerismo; Unidad Ciudadana y Juan Domingo Perón.

Pero donde muestra su mayor actividad es en evitar que otros usuarios cambien las versiones difamatorias que escribió sobre actuales y ex funcionarios de Cambiemos en la enciclopedia comunitaria. De esta manera, su trabajo siempre consiste en "blindar": no deja que terceros editen los artículos que él modeló. Entre las "víctimas" de "Robles Pepe" del último mes están: el presidente Mauricio Macri; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el artículo “Macrismo”; el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra; el de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón; el artículo sobre las “Elecciones presidenciales de Argentina de 2019”; el artículo “Frente de Todos”; y el artículo “Juntos por el Cambio”, entre otros.

Y la lista de nombres atacados en el último mes es aún más extensa. Todas sus intervenciones, con un claro tinte político detrás.

Preocupación en el “Círculo Rojo”

"Intentamos contactarnos con Robles Pepe, pero toda la comunidad de Wikipedia lo defendía y nos atacaban a nosotros, aún cuando teníamos argumentos neutrales..”, cuentan empresarios que también fueron afectados por este “usuario”. “Cuando agregamos información referenciada y siguiendo todas las normas de Wikipedia, Robles Pepe la revirtió inmediatamente. Y no pudimos hacer más nada…”, agregó.

La preocupación es razonable: Wikipedia es el primer resultado que aparece cuando una persona "googlea" el nombre de un político. Es la principal vidriera y tener un perfil "sucio" no es el deseo de ningún personaje público.

Wikipedia, ¿"la enciclopedia libre"?

"Bienvenidos a Wikipedia, la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar", se lee al ingresar a la página de inicio.

Creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, Wikipedia nació con el fin de construir una enciclopedia comunitaria, donde todos pudieran colaborar y en la que el debate colectivo enriqueciera la definición de diferentes tópicos que luego serían consultados por usuarios de Internet. El objetivo final: contar con información accesible y contrastable con fuentes verídicas que no fuera manejada por ningún Estado ni empresa privada en su favor.

Sin embargo, la dinámica diaria de Wikipedia demuestra que la "verdad" publicada es la "verdad" de unos pocos.

Cuanto más tiempo un usuario dedique a navegar e intervenir en Wikipedia, mayor poder de voz y decisión interno tendrá ante terceros que deseen sumarse al debate para enriquecer una biografía. Este sistema es el que permitió a "Robles Pepe" imponer su voz ante cualquier cambio que otros usuarios intentan realizar en cualquier perfil dominado por él.

La pregunta que despierta la intervención compulsiva de "Robles Pepe" es si se trata de un simple usuario o si existe una agencia de comunicación contratada con fines poco nobles que se encarga de editar lo que sus clientes le piden. (Fuente: noticiasnet.com.ar)