Un joven de 31 años manifestó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio ubicado en calle Entre Ríos al 3000 de la ciudad de Concordia y aprovecharon su ausencia entre las 14:00 y las 18:30 de este domingo 1 de febrero.

Según lo denunciado, al retirarse de la vivienda alrededor de las 14:00 y regresar cerca de las 18:30, constató que autores desconocidos habrían forzado una puerta trasera para ingresar al inmueble, y sustrajeron únicamente un sobre que contenía aproximadamente 16.000 dólares, el cual se encontraba guardado en un mueble del dormitorio.

Ante lo sucedido, se dio intervención a personal de Policía Científica y a la División Investigaciones, realizándose pericias en el lugar y un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Como resultado de las tareas investigativas y el levantamiento de huellas, se logró identificar a un hombre de 40 años, domiciliado en el barrio La Bianca, como presunto autor del hecho.

Continuando con la investigación, se tomó conocimiento que en un complejo termal ubicado en Avenida Rosch y Ruta 015, dos hombres y una mujer habían abonado el alquiler de una cabaña de alto valor utilizando dólares. Al hacerse presente personal de Comisaría Quinta, se analizaron las cámaras de ingreso del lugar, reconociéndose al sujeto de 40 años previamente identificado.

Se procedió a la custodia del complejo, solicitándose orden de allanamiento, la cual arrojó resultado positivo. Así se logró el secuestro de tickets de compras varias, dos teléfonos celulares nuevos marca Motorola modelo Moto E15 adquiridos en la fecha, comprobantes de cambio de divisas por un total aproximado de 6.950 dólares, la suma de 21.000 pesos argentinos, calzado, gastos de ingreso al complejo termal y diversos comestibles.

Asimismo, se concretó la detención del masculino de 40 años, y la correcta identificación de las dos personas que lo acompañaban.

Cabe aclarar que la sumatoria del dinero secuestrado, junto al valor de los elementos secuestrados, oscilan el total de lo sustraído.

En el procedimiento trabajaron Jefes y personal de la División Investigaciones, Policía Científica y efectivos de las Comisarías Quinta y Sexta.