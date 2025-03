La damnificada dio con los responsables del hecho y decidió hacer la denuncia policial. Sin embargo, una mujer vinculada a los delincuentes le manifestó a Carro que si retiraba la denuncia le devolverían lo sustraído. Sin embargo, ante la negativa de la edil, fue amenazada con la advertencia de que le van a quemar el auto.

Según afirmó Carro en declaraciones a Ahora ElDía realizadas el viernes por la tarde, “los delincuentes siguen en libertad y que los fines de semana son los días en los cuales más salen a robar. Los he cruzado por la calle y están como si nada”.

“Me di cuenta que me habían robado cuando me levanté a las 6 de la mañana, como todos los días, para llevar a mi hijo a la escuela y luego irme a mi trabajo en la Municipalidad. Abro el auto y me di cuenta que estaba sin llave y con todos los papeles de la guantera revuelto”, indicó.

“Llamé a la Policía y de inmediato arribó personal de la Comisaría Sexta. Revisaron el vehículo y llamaron a criminalística para que tomaran las huellas. Mientras tanto fui hacer la denuncia y después me fui a trabajar. A media mañana, cuando me desocupo, muy nerviosa y con mucha angustia regreso al barrio con el objetivo de recuperar lo que me habían robado, que eran tres reposeras, una sombrillas, una pelota de un vecino y telas importantes que me habían prestado”, agregó.

“Cuando llegué, una vecina me dice ‘los elementos que te robaron están en la casa de una mujer y otra que tiene cámaras me brinda las imágenes de esa noche, las cuales llevé a la comisaría”, continuó.

Gracias a eso, la Policía detuvo a dos sujetos, que iban con dos de las tres reposeras robadas y quedaron detenidos. Sin embargo, al poco tiempo volvieron a quedar en libertad, que fue cuando Carro se los volvió a cruzar en la vía pública. “Por fortuna pude recuperar todo, pero volví a hacer otra denuncia las amenazas que recibí, pero aún no ha pasado nada”, completó.