Un hombre de 35 años fue aprehendido este domingo al mediodía tras sustraer mercadería de un supermercado ubicado en la intersección de Rivadavia y San José.

El hecho se conoció a partir de un llamado telefónico que alertó sobre el hurto. Al llegar al lugar, el personal policial analizó las cámaras de seguridad y obtuvo las características del sospechoso, que fueron difundidas a los móviles en circulación.

Minutos después, efectivos localizaron al individuo en inmediaciones de calles Jauretche y República Oriental. El hombre coincidía con la descripción aportada, por lo que fue demorado en el lugar.

La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión por hurto en flagrancia. Además, se secuestraron varios cortes de carne sustraídos, que luego fueron restituidos a una empleada de 25 años bajo acta. También se incautó la bicicleta en la que se trasladaba.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, tras las actuaciones de rigor, que incluyeron control médico, verificación de antecedentes y la intervención de Policía Científica.